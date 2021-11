Alfonso Signorini è stato letteralmente travolto dalle polemiche dopo la frase fuori luogo pronunciata ieri sera durante la diretta del Grande Fratello VIP.

Tutti i social e i giornali hanno riportato le parole del conduttore tanto che il tutto è diventato virale. La scena è partita dalle nomination di Giucas Casella, lo showman è infatti preoccupato per la sua cagnolina incinta.

Sulla situazione il conduttore ha pronunciato una frase piuttosto infelice: “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, tra l’altro. Anche quello dei cani non ci piace”.

Nessuno ha capito a chi si riferisse Alfonso Signorini con il “noi”, ma altrettanto nessuno ha capito perché i presenti in studio e nella casa non hanno preso le distanze.

Ora, il direttore di Chi ha rotto il silenzio ma ribadendo fermamente la sua posizione sull’aborto e sulla libertà di pensiero:

“Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero” – ha scritto il conduttore – “Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro.”

In difesa di Alfonso Signorini è intervenuta anche Giorgia Meloni che ha espresso solidarietà al conduttore:

Alfonso Signorini è vittima di un linciaggio online per aver espresso un’opinione – condivisibile o meno – sull’aborto. Mi rammarica che questa aggressione, a suon di offese e insulti, provenga e sia fomentata dagli stessi che si ergono a paladini del rispetto e dei diritti. La mia solidarietà ad Alfonso Signorini: in democrazia non può esistere un pensiero unico. Fatevene una ragione.