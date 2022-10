Alfonso Signorini, sapete che lavoro faceva prima del successo?

Alfonso Signorini nel giro di pochi anni ha scalato le gerarchie della televisione italiana. Da opinionista è diventato conduttore di successo e da 4 anni è al timone dell’edizione vip del Grande Fratello.

Alfonso sta riscuotendo un grande successo. Sempre sul pezzo, il suo modo di condurre è molto apprezzato. Schietto quando c’è da fare un appunto e sempre molto aperto quando si tratta di ascoltare le storie di ogni concorrente.

Fonte: mediaset

Oltre a condurre, Alfonso è uno stimato giornalista nonché direttore di Chi che è uno dei settimanali di gossip più letti in Italia. Ma vi siete mai chiesti che lavoro faceva Alfonso Signorini prima di diventare giornalista e conduttore?

Spulciando nel suo passato abbiamo scoperto che è laureato in lettere classiche ed ha conseguito la specialistica in Filologia medievale ed umanistica.

Ultimata l’esperienza universitaria, Alfonso si è lanciato nel mondo del lavoro come insegnante. È stato per anni infatti docente di italiano, ma anche di latino, greco, storia e geografia. Poi ha deciso di intraprendere la carriera di giornalista prima e conduttore poi.

Sentimentalmente invece non tutti sanno che Alfonso è stato impegnato per ben 18 anni con una persona. Si tratta di Paolo Galimberti che non appartiene al mondo dello spettacolo ed è stato al fianco del conduttore per una lunga fase della sua vita.

Poi, dopo quasi 20 anni, le loro strade si sono divise per sempre ad inizio settembre. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore.

“Dopo 18 anni, io e Paolo Galimberti non stiamo più insieme. Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene” – le parole di Signorini che ha anche annunciato di essere nuovamente innamorato.

“Sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte? Non fa parte del mondo dello spettacolo. Non frequento il mondo della televisione ed è la mia salvezza. C’è chi per un’ora in più sullo schermo venderebbe il marito” – la sua confessione.