Alfonso Signorini scarica Alex, Delia e Soleil: “Il tempo darà tutte le risposte”

Puntata scoppiettante ieri al Grande Fratello Vip con l’epilogo della storia tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore nel pomeriggio ha baciato nuovamente l’influencer e Delia è entrata in casa per comunicare la sua intenzione di lasciarlo. “Sono qui per dirti che nessuno ti ha abbandonata, ma quando ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi. Avresti dovuto dire “preferisco Delia e il suo amore”, quindi ti dico che tra la nostra storia è finita, io mi merito un uomo che mi rispetti e tu non lo fai” – le sue parole.

A quel punto Alex ha deciso di andare incontro alla moglie facendo scattare l’automatica squalifica per aver violato le norme anti Covid. Così Delia e Alex sono usciti insieme dalla casa senza che l’attore abbia salutato i suoi compagni. Una storia che alla fine ha stancato un po’ tutti.

Sono 3 mesi che va avanti questo continuo tira e molla con continui colpi di scena che alimentano il sospetto si tratti di un copione scritto a tavolino.

Fonte: web

Alfonso Signorini stanco del tira e molla

Anche il conduttore Alfonso Signorini alla fine ha deciso di scaricare il trio amoroso. “Ogni volta che mi trovo ad affrontare l’argomento Alex, Delia e Soleil mi trovo in enorme imbarazzo, e lo esterno a voi per un rapporto di onestà. Io mi chiedo se tutto quello che stanno vivendo corrisponda ad una storia già scritta da loro oppure è il risultato imprevedibile di una serie di emozioni” – ha detto.

“Insomma è tutto finto e costruito da parte loro oppure è tutto vero? Io vi posso garantire che da conduttore di questo programma vi dico che mi limiterò a raccontare tutto, poi sarà il tempo a dare le risposte a tutte le nostre legittime domande” – la chiusura del conduttore. Che finisca qua questa vicenda ci sono dei dubbi.