Giaele De Donà ha un’amante: la rivelazione shock di Emy Buono

Senza alcuna ombra di dubbio, nella settima edizione del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà è una delle concorrenti più popolari e chiacchierate. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la nota gieffina avrebbe un’amante al di fuori della casa più spiata d’Italia. A dimostrarlo è stata la rivelazione shock di Emy Buono.

Sin dal suo ingresso al programma condotto da Alfonso Signorini, Giaele De Donà non ha mai nascosto di avere un matrimonio aperto con suo marito Bradford Beck. Tuttavia, mentre la concorrente continua a vivere la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, sui social emergono nuovi retroscena in merito alla sia vita sentimentale.

Questa volta, a diffondere lo scoop inedito è stata Emy Buono, ex concorrente de La Pupa e Il Secchione ed ex fidanzata di Denis Dosio. La donna in questione ha affermato di essere la vera amante della gieffina:

Io e Giaele abbiamo avuto una relazione più intesa perché abbiamo fatto insieme molte esperienze. Mi è sembrato strano trovare Taylor Mega e non me in qualità di amante, tra virgolette.

In occasione do un’intervista, l’ex pupa ha raccontato ogni dettaglio del suo rapporto con la Donà:

Io e Sofia eravamo amanti. Ogni volta che stavamo insieme scattava qualcosa di passionale perché siamo molto simili e ci capivano a vicenda. Scattava sempre qualcosa tra noi e finivamo a letto.

Infine, con queste parole, Emy Buono ha concluso il suo racconto: