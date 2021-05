Il conduttore del GF Vip da mesi non appare in tv

Da quando l’ultima edizione del Grande Fratello Vip vinta da Tommaso Zorzi è giunta al termine, il conduttore Alfonso Signorini è letteralmente scomparso dai radar. Il direttore di Chi non si è concesso a nessuna intervista e tanto meno a qualche apparizione televisiva nei salotti Mediaset. Cosa sta accadendo? A tranquillizzare i fan preoccupati è stato lui stesso.

Fonte: Mediaset

Alfonso Signorini ha ammesso di aver deciso lui di allontanarsi un attimo dalle scene dopo la fine del Grande Fratello Vip per staccare un attimo la spina con il mondo della televisione e dedicarsi al riposo e ricaricare le batterie in vista dell’autunno. Una stagione che lo rivedrà di nuovo protagonista con la nuova edizione del reality.

“Ci rivedremo dopo l’estate. Il fatto di stare lontano dalla tv, dopo tanti mesi di esposizione, è solo una mia scelta. Credo sia meglio prendersi i propri spazi e tornare a quella “normalità” che la tv non sempre consente” – ha precisato.

Per Alfonso Signorini apparire costantemente in televisione non è del tutto salutare. Per questo ha consigliato anche a Tommaso Zorzi di prendere un periodo di pausa dopo la fine del Grande Fratello Vip. L’influencer milanese ha preferito non seguire il consiglio del suo mentore e cavalcare l’onda della popolarità presenziando come ospite in numerosi programmi televisivi e diventando opinionista dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, accanto a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Fonte: Mediaset

Anche se non si vede pubblicamente Signorini sta comunque continuando a lavorare come direttore del settimanale Chi e sottotraccia per allestire il nuovo cast del Gf Vip.

Fonte: Mediaset

Sul web stanno iniziando a circolare i primi nomi pronti a varcare la porta rossa più famosa di Cinecittà. Tra i tanti troviamo quello di Loredana Lecciso compagna di Al Bano. E poi Gabriel Garko , Barbara Bouchet, Loredana Leccio, Sandra Milo, Raffaella Fico. Insomma un cast di tutto rispetto.