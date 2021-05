Nonostante sia ancora in corso L’Isola dei Famosi, Mediaset sta già pensando alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è già al lavoro per allestire un cast come sempre stellare e cercare di ripetere gli ottimi ascolti della scorsa edizione: la più seguita della storia dell’edizione vip. L’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip potrebbe partire a settembre come di consueto e stanno già circolando in rete alcuni nomi di personaggi pronti ad entrare dalla porta rossa.

Fonte: Mediaset

Fra i tanti nomi accostati alla nuova stagione spicca quello dell’ex ballerina di Amici, Martina Miliddi. Martina dopo essere stata ospite nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin ha avuto una certa popolarità e Alfonso Signorini potrebbe dargli la chance di partecipare al reality.

GF Vip 6, Anna Tedesco si propone

Ma il conduttore pare stia pescando anche dal programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Un ex dama del programma, Anna Tedesco, durante una recente intervista, si è proposta per partecipare al GF Vip.

“Vorrei partecipare al GF Vip 6. Il pubblico vedrebbe la vera Anna, quella simpatica e altruista. E non sarei una statuina come lo è stata quella di quest’anno, Carlotta di Temptation. Io avrei dato qualcosa in più rispetto a Carlotta. Potevano prendere me al posto di Carlotta. Io mi candido per dare il meglio di me” – ha detto Anna.

Per chi non la conoscesse Anna Tedesco è un’istruttrice di nuoto diventata popolare al pubblico tramite la partecipazione al trono over di Uomini e Donne dal 2017 al 2019. Nella sua vita ha avuto una storia durata 18 anni dalla quale è nato anche un figlio. Durante la sua partecipazione al programma della De Filippi, tranne per alcune storie, non è ancora riuscita a ritrovare l’amore. Vedremo se Alfonso Signorini accoglierà la sua richiesta di partecipazione al Grande Fratello Vip.