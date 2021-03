Alfonso Signorini: “Speravo vincesse Pretelli”. Ecco la reazione del gieffino

Ormai non è più un mistero: Alfonso Signorini, come del resto tutto il pubblico, aveva le sue preferenze nel GF Vip. Il direttore di Chi non simpatizzava per Tommaso Zorzi, che alla fine è risultato vincitore. Ebbene, Signorini avrebbe voluto vedere vincere il reality e il montepremi nientemeno che Pierpaolo Pretelli. A rivelarli è Alfonso stesso, che ha dichiarato candidamente una volta finito il reality: “Vi regalo uno scoop. Io ho letto di tutto”.

“Prima tifavo per Dayane Mello, poi tifavo per Tommaso e dopo anche per la Gregoraci. In verità non ha capito nessuno, ma sapete chi avrei voluto come vincitore del Grande Fratello Vip? Ve lo dico senza troppi problemi. Pretelli! Avrei proprio adorato, avrei preferito avesse vinto lui. Poi chiaro siamo felici che abbia vinto anche Tommaso. Pierpaolo mi piace tanto. Stefania è arrivata terza e non avevo dubbi, lei ha fatto un grande GF Vip”.

Ovviamente la notizia ci ha messo davvero poco a fare il giro del web e arrivare alle orecchie del diretto interessato. Pierpaolo Pretelli, nel leggere questa notizia, è rimasto sicuramente entusiasta. L’ex velino non ha potuto fare a meno di rispondere a questa lusinga con un messaggio di ringraziamento. Pierpaolo, ha anche colto l’occasione per esprimere tutta la sua stima verso Alfonso Signorini.

Le parole di Pretelli sono state affidate ai microfoni di Superguidatv:

“Sono rimasto molto contento. Adoro Alfonso perché è una persona di rara sensibilità. Ricordo ancora quando è entrato nella casa a Natale per metterci al corrente della situazione che si stava vivendo fuori. Nelle sue parole si percepiva la commozione. Il fatto che abbia tifato per me mi rende orgoglioso ed è come una vittoria”.

Quanto alla meravigliosa esperienza di circa 6 mesi che il GF Vip gli ha permesso di vivere, Pier ha ancora molto da dire. Proprio per questo, aggiunge qualche parola sul suo percorso nel reality: “E’ stata un’esperienza lunga e intensa. Doveva durare 84 giorni e invece sono restato nella casa 170 giorni. Il tempo che ho vissuto all’interno della casa lo definisco come un viaggio alla scoperta di me stesso”.

“Ho avuto modo di conoscere Pierpaolo con altri occhi scoprendo anche il suo lato più fragile. Sapevo di essere sensibile ma non immaginavo di esserlo così tanto. Mi sono lasciato andare alle emozioni e ad oggi sono contento del percorso che ho fatto. Nelle mie previsioni mai avrei pensato di arrivare in finale. Credevo che la mia permanenza sarebbe durata un mese”. Insomma, 17o giorni di emozioni intense e grandi possibilità. Pierpaolo Pretelli è stato un concorrente chiave in questo GF Vip e tutti i meriti gli sono riconosciuti appieno.