Alfonso Signorini: spunta il suo nome in Quirinale. Il commento in diretta al GF Vip

Alfonso Signorini spunta il suo nome in Quirinale. Il conduttore commenta l'accaduto in diretta

La puntata del GF Vip si apre con queste parole: Nuovo presidente della repubblica, Alfonso Signorini. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. La diretta di ieri sera ha di sicuro lasciato un segno indelebile nella storia del reality. Tante le vicende che hanno preso vita. Alex Belli è stato cacciato dal programma. Manuel Bortuzzo ha abbandonato lo studio.

Fonte Studio GF Vip

Alfonso Signorini ha perso le staffe in più occasioni. Soleil e Delia si sono confrontate ancora una volta sul triangolo amoroso Belli, Duran e Sorge. Ma che questa fosse una puntata speciale lo si era capito sin dalle prime parole. L’ingresso in studio del conduttore è stato accompagnato da una notizia stravagante.

Alfonso Signorini nuovo Presidente della Repubblica? Ecco, proprio così. Il suo nome è finito nel primo spoglio in Quirinale. Le elezioni che stanno per avvenire hanno lo scopo di eleggere quello che sarà, dopo Sergio Mattarella, il quattordicesimo Presidente della Repubblica. Uno dei politici presenti in parlamento ha così pensato bene di scrivere anche ‘Alfonso Signorini’ nel segreto della cabina.

Fonte Studio GF Vip

Di sicuro una frecciatina ironica a quello che è ormai il volto storico del gossip italiano in questo momento. Qualcuno, per par condicio, ha fatto anche il nome di un personaggio della Rai: Amadeus. E come dimenticare colui che sette anni fa, con simpatia, fece il nome di Rocco Siffredi e della showgirl Valeria Marini.

Ma per questa nuova votazione del 2022 si punta ad Alfonso Signorini, e lui con estrema simpatia in diretta TV commenta così.

Occhi puntati su questo primo spoglio, che ovviamente attira maggiormente l’attenzione. In un momento difficile dettato anche dall’emergenza Covid, gestire le votazioni è difficile. Un elettore positivo è arrivato a dare la sua votazione addirittura scortato dell’ambulanza.

Per questo motivo Alfonso Signorini, in apertura di puntata, ha ironizzato sull’argomento. “Cioè capite? Io dico una cosa: è solo il primi scrutinio, domani ci sarà il secondo.. Io venerdì non so se ci sarò per la diretta! Però vi avviso, comunque vada vi faccio una solenne promessa: se ascenderò al Quirinale nominerò Corazziere Sonia Bruganelli”.