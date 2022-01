Ogni anno al GF Vip, il popolare reality show condotto con grande maestria da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, avvengono forti polemiche e litigi tra i concorrenti. Questa edizione non è affatto da meno con numerose di queste situazioni. L’ultima in ordine di tempo riguarda due grandi protagoniste, Soleil Sorge e Valeria Marini.

Fonte Studio GF Vip

Il tutto è avvenuto durante la festa di compleanno di Katia Ricciarelli. L’attrice ha ripreso in maniera veemente l’influencer rea di aver avuto degli atteggiamenti ostili nei suoi confronti. Ma vediamo i fatti. La produzione ha invitato Katia nel confessionale. La cantante poteva portare con se alcuni suoi compagni d’avventura.

La Marini non è riuscita ad entrare ed ha affermato che la colpa è di Soleil. La showgirl ha detto alla ragazza senza mezzi termini di essere stata cacciata e spinta fuori. La Sorge per tutta risposta le ha detto che nessuno si doveva permettere di parlarle in quel modo. Poi ha aggiunto che quello era un momento solo per Katia. Soleil ha affermato che Valeria era stata molto scortese volendo entrare a forza nel confessionale.

Soleil inoltre le ha detto che non era stata assolutamente invitata da nessuno. Dopo questa risposta la Marini ha cercato di chiudere la discussione. Soleil però non ne ha voluto sapere e ha continuato. L’influencer ha detto alla Marini che parla senza senso e che avrebbe potuto evitare di polemizzare in quel momento.

Secondo Soleil l’avrebbe potuto fare tranquillamente il giorno dopo. Dopo tutta questa polemica è intervenuta Katia Ricciarelli a mettere pace. La cantante ha pregato le due donne di smetterla e di volersi bene. Non ci resta che vedere le prossime puntate per capire se il tutto rientrerà oppure se ci saranno altri scontri tra queste due primedonne del GF Vip.