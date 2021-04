Alfonso Signorini su Gabriel Garko: “Prima mi odiava”

Alfonso Signorini, ancora nell’onda del Grande Fratello VIP 5, ha rilasciato una lunga intervista parlando di questa edizione un po’ folle del reality. Il conduttore ha chiarito che il coming out in diretta di Gabriel Garko è stato precedentemente studiato.

Il conduttore ha rivelato alcuni dettagli del rapporto con l’attore che, visti con gli occhi di adesso, non sembrerebbero neanche reali. Sembra infatti che prima tra i due non scorresse buon sangue.

Gabriel Garko non andava proprio d’accordo con Alfonso Signorini e dietro ci sarebbero motivi di gossip. Alfonso Signorini, dal canto suo, ha invece confessato che l’AresGate è stata una responsabilità difficile da portare avanti.

L’AresGate mi è esploso fra le mani. Massimiliano e Rosalinda involontariamente hanno scoperchiato un vaso, soprattutto per il pubblico della generalista, non tanto per noi addetti ai lavori. Da direttore di Tv Sorrisi e Canzoni non ho mai pubblicato un servizio fotografico di Gabriel Garko con le presunte fidanzate, sapevo che la realtà era differente. Lui mi detestava, abbiamo fatto pace al Grande Fratello.

E proprio in studio i due hanno avuto modo di chiarirsi e di portare avanti un dibattito costruttivo sulla situazione che, soprattutto al tempo, era ancor più delicata.

Lui pensava, per ovvie ragioni, che io non lo amassi perché non avevo mai pubblicato servizi a lui dedicati. Non mi andava semplicemente perché erano fandonie. Quella confessione di Massimiliano e Rosalinda ha scatenato una serie di dinamiche e di fatto ha portato al coming out di Garko in diretta.

Sul coming out di Gabriel Garko, Alfonso Signorini è assolutamente sincero: è stato un momento di picco di share, ma non solo.