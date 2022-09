Alfonso Signorini svela perché non ha riconfermato Adriana Volpe al Gf: “Creava tensione”

Manca sempre meno al via della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’appuntamento è fissato per il giorno 19 settembre. Al timone anche quest’anno ci sarà Alfonso Signorini coadiuvato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Alfonso ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni svelando alcune anticipazioni sul programma. Detto che al momento l’unico concorrente certo è Giovanni Ciacci, il conduttore ha svelato che il cast di quest’anno sarà molto più variopinto con nomi inediti ma dalle storie molto toccanti.

Fonte: web

“Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati. Gente poco nota ma che ha una storia ed una background importante che calza a pennello con il Gf Vip. Mondo dei social, del giornalismo, dello spettacolo, della canzone e dello sport. Ci sarà anche un mondo mai raccontato in un reality nella sua quotidianità. Mi piace tentare esperimenti nuovi come l’anno scorso con la disabilità. Questa volta sarà diverso ma non mi faccia svelare di più” – ha detto.

Accanto a lui le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti che fa il suo esordio nel ruolo. Un ruolo svolto lo scorso anno da Adriana Volpe che quest’anno non è stata però confermata.

Una scelta presa dallo stesso conduttore dopo le continue diatribe dello scorso anno tra lei e la moglie di Paolo Bonolis Sonia.

“L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità perché mi divertivo molto, ma questa rivalità finiva per creare in studio, una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva” – ha ammesso Alfonso.

Per questo la scelta di puntare su un’opinionista più saggia e leggera di carattere. “Quindi l’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno, era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo. La seconda ragione è che l’avevo vista nel programma ‘Ora o mai più’: quando serve non si fa mettere i piedi in testa e se qualcosa non le piace lo dice. Come Sonia . Peraltro Orietta da quando ha 15 anni dorme tre ore per notte. Dalle 23 all’1 di notte dà il meglio di sé. Sonia invece dopo una certa ora ha un cedimento così si equilibrano” – ha scherzato il conduttore Alfonso Signorini.