Adriana Volpe, dopo l’addio al GF Vip sarà opinionista in un nuovo programma: ecco dove potremmo vederla

La conduttrice si trasferisce in casa Rai dove ritroverà una vecchia conoscenza

Novità nella vita professionale di Adriana Volpe. Dopo aver detto addio definitivamente al Grande Fratello Vip, la conduttrice è pronta per iniziare un nuovo progetto. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, la showgirl è pronta a trasferirsi in casa Rai dove ricovrerà il ruolo di opinionista in uno dei programmi più importanti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

A rendere nota la notizia sui nuovi progetti lavorativi di Adriana Volpe è la pagina di Davide Maggio. Il portale ha infatti svelato che la conduttrice è pronta a trasferirsi in casa Rai dove ricoprirà il ruolo di opinionista a La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano.

Qui Adriana Volpe è pronta ad incontrare una sua vecchia conoscenza: Rita Rusic. Con queste parole il portale Davide Maggio ha annunciato la notizia:

Vi anticipiamo inoltre che un altro personaggio passato di recente nella Casa di Canale 5 (nel 2020) sarà ospite lunedì della trasmissione del pomeriggio di Rai 1, sempre al tavolo: Rita Rusic. Insomma, continua ad esserci abbastanza GF Vip nel pop di VID, che nella passata stagione ha più volte ospitato Stefania Orlando, un’altra “rigenerata” proprio dal reality Mediaset.

Adriana Volpe e Rita Rusic: nemiche amiche

Ricordiamo che Adriana Volpe e Rita Rusic hanno partecipato come concorrenti del Grande Fratello Vip nel 2020. Nel corso della loro avventura all’interno della casa più spiata d’Italia tra le gieffine ci sono state alcune incomprensioni e per questo sono nate delle dispute.

In alcune interviste televisive Rita Rusic non ha mai nascosto di non avere buoni rapporti con la Volpe, svelandone i motivi. Queste sono state le sue parole:

Mi ha sempre annoiato anche nella casa. Mi piacciono le persone intelligenti, frizzanti. Mi incuriosiscono le persone da cui ho sempre qualcosa da imparare. Da lei ho imparato quell’attrezzo in cucina che frulla le verdure. Non ho mai cucinato nella mia vita.

Oltre a ciò, l’ex moglie di Cecchi Gori ha altamente criticato Adriano Volpe come opinionista. Questo è quanto da lei affermato: