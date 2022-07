Manca sempre meno al via della nuova edizione del Grande Fratello Vip. A settembre Alfonso Signorini riaprirà le porte della casa più spiata d’Italia. Per questo sono giorni frenetici per allestire il cast che parteciperà al reality.

Secondo indiscrezioni gli autori sono alla ricerca di personaggi con storie forti alle spalle da raccontare. Tra i vip a cui il GF è interessato figura anche il nome di Gessica Notaro, la ragazza vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato nel 2017 che gli lanciò dell’acido sul volto causandogli danni permamenti.

Fonte: web

Gessica ha già partecipato in passato ad altre trasmissioni televisive come Ballando con le Stelle ed ha confessato di aver ricevuto la telefonata di Alfonso Signorini anche se, per ora, non si sente a quanto pare pronta per questo passo.

“I miei progetti per il futuro? Mi soffermo un secondo solo sul passato: io ho scritto un libro sulla mia vicenda personale proprio perché volevo mettere nero su bianco la mia storia per poi voltare pagina. Questo non significa che io abbia smesso di aiutare le vittime, ma lo faccio in silenzio: quando vuoi entrare nel vivo di storie di donne che vivono situazioni pericolose, è meglio così. Mi sono creata la mia rete di collaboratori e di investigatori, soprattutto la Luciano Ponzi Investigazioni” – ha detto in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi.

“Li cito perché mettono sempre il cuore davanti a ogni cosa. Comunque, ho smesso di parlare della mia vicenda e ho cominciato a dire di “no” a una serie di richieste che a quella si riferivano. Pensavo: se vado avanti nel mondo dello spettacolo, lo faccio come artista. Canto da quando avevo 8 anni, ho condotto serate… Devo dire che in questo momento offre molto l’universo dei reality e io li seguo tutti. Alfonso Signorini mi ha anche chiesto di fare il GF Vip, ci ho pensato molto seriamente, ma ora come ora non mi sento pronta, no, non è ancora tempo. Domani chissà” – ha ammesso Gessica Notaro.

Insomma al momento per lei le porte del GF Vip non si apriranno, un domani chissà.