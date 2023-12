Alfredo Martin, il body builder muore a 30 anni: l’annuncio sui social

Alfredo Martin, il giovane body builder che aveva ammesso di fare uso di steroidi, è morto all’età di 30 anni. A diffondere il triste annuncio sui social è stata la sua compagna Vera Schroeder. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

A distanza di circa un mese dalla morte del 29enne brasiliano Christian Figueiredo, Alfredo Martin è venuto a mancare all’età di 30 anni. Il decesso è avvenuto improvvisamente lunedì scorso. Attualmente non siamo a conoscenza delle cause che hanno portato alla tragico epilogo. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, il motivo della sua morte sarebbe da rintracciare nelle sostanze che prendeva il body builder.

A diffondere il triste annuncio è stata la compagna Vera Schroeder attraverso un post pubblicato sui social. Questa è stata la commovente dedica scritta a corredo della didascalia:

Non immaginavo cosa significasse toccare il fondo perché nessuno così vicino a me è mai morto, ma sto scoprendo che quello che viene dopo la perdita è più duro ancora. Il ritorno in una casa vuota, la mancanza di risposte quando dico ti amo, tutte le piccole cose che facevamo insieme. Niente riempirà mai questo vuoto.