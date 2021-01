L’influencer fitness morta a 27 anni: la sua battaglia documentata sui social

Purtroppo non ce l’ha fatta, Cheyann Shaw aveva solo 27 anni anni, ma da tempo combatteva già contro un tumore ovarico. La ragazza, una fitness influencer, era molto conosciuta nel mondo dello sport.

Dal corpo statuario e dal sorriso contagioso, era molto amata su Instagram dove documentava giorno per giorno i suoi allenamenti e i suoi progressi. La ragazza aveva partecipato anche a gare di bodybuilding.

Cheyann Shaw si era ammalata di cancro circa cinque anni fa, dopo essersi sottoposta ai vari esami la doccia fredda. Tuttavia, sembrava aver superato brillantemente la malattia tanto che sui social era documentata anche la sua rinascita.

Sottoposta a vari interventi chirurgici le sono stati asportati vari organi tra cui milza, appendice e una parte del colon. Ma non si è mai arresa e al tempo spiegò: “Ho messo i miei guantoni da boxe e sono salita sul ring per combattere il cancro. Non c’è più traccia dentro di me del cancro”.

Tuttavia a Gennaio dello scorso anno il tumore si è ripresentato e solo oggi i genitori, presi possesso del suo profilo Instagram, hanno dato al triste notizia ai fan:

Con il cuore gonfio di tristezza annunciamo che la nostra meravigliosa Cheyann è stata chiamata a casa in paradiso. Grazie a tutti per il vostro sostegno e incoraggiamento nel corso degli anni. Se c’è una cosa che Cheyann ci ha insegnato è che, indipendentemente dalle battaglie che affrontiamo, possiamo sempre trovare un motivo per sorridere attraverso di esse.

La mamma ha così proseguito: “Ho il cuore spezzato, la mia bambina ha perso la sua lunga battaglia con il cancro alle ovaie. Ha combattuto fino alla fine. È stata una vera guerriera. Ci mancherà davvero e sarà per sempre nel mio cuore.“

Una perdita dolorosa e precoce che ha sconvolto non solo il mondo dello sport.