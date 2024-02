Alice e José: chi sono i due figli di Amadeus

Tra pochissimi giorni partirà la 74esima edizione del Festival di Sanremo, alla cui guida, per il quinto anno consecutivo, ci sarà Amadeus. Non tutti sanno che il direttore artistico ha due bellissimi figli, Alice e Josè, ai quali è molto legato. Andiamo a conoscerli meglio.

Per la quinta edizione consecutiva, il Festival di Sanremo avrà lo stesso conduttor: Amadeus. Il Presentatore ravennate ha saputo, in questi anni, dare una nuova vita al Festival avvicinando ad esso i giovani e accontentando quello più fedele.

Al suo fianco, ad aiutarlo e sostenerlo, un enorme e preparatissimo team di professionisti e colleghi, tanto per citarne uno Fiorello, ma anche la sua splendida famiglia, sua moglie Giovanna e i suoi due splendidi figli.

Amadeus si è sposato due volte. La prima nel 1993 con Marisa Di Martino. Il loro matrimonio è poi finito ufficialmente nel 2007, non prima che i due avessero una figlia, Alice Vittoria, nata nel 1997.

Alice oggi ha 27 anni, non ama mettersi sotto la luce dei riflettori e ‘sfruttare’ il nome del papà per ottenere i successi nel campo che più ama e più l’appassiona: la moda. La giovane è infatti laureata in Fashion Business all’università Marangoni di Milano e non si risparmia mai di mostrare il suo look estremamente glamour sui suoi canali social. Sul suo account Instagram conta oltre 13mila follower.

L’altro figlio del conduttore si chiama José ed è nato nel gennaio del 2009 dall’amore tra il suo papà e la sua mamma, Giovanna Civitillo. Deve il suo nome a José Mourinho, leggenda dell’Inter, club di cui suo papà è tifosissimo. Essendo più piccolo della sorella Alice, José è praticamente sempre affianco alla sua mamma e i due, insieme, seguono passo passo Amadeus in tutti i progetti che porta avanti. Compreso, ovviamente, Sanremo. Anche quest’anno, quasi certamente siederanno l’uno accanto all’altra nella prima fila dell’Ariston.