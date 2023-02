Amadeus, come sceglie le canzoni di Sanremo? La rivelazione sul figlio Josè

Senza alcuna ombra di dubbio, Amadeus è uno dei conduttori più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. Anche quest’anno, al timone della conduzione del Festival Di Sanremo abbiamo visto il suo volto. Ma vi siete mai chiesti come fa a scegliere le canzoni dei big in gara? A soddisfare i più curiosi ci ha pensato lui stesso. Ecco tutti i dettagli.

La 73esima edizione del Festival Di Sanremo condotta da Amadeus si è rivelata un altro grande successo. Per quattro volte consecutive, il presentatore italiano ha preso le redini della conduzione della kermesse canora. Tuttavia, in molti si chiedono qual’è il modo con cui seleziona i brani da portare sul palco del Teatro Ariston. A svelarlo è stato lui stesso:

Quest’anno mi sono arrivate 1200 canzoni per i giovani e 500 per i big e le ho ascoltate tutte. Anche più volte l’una. Le ascolto ovunque: in casa, in albergo, in macchina. Quelle definitive generalmente le scelgo in macchina, mi faccio la tratta Milano – Roma, Roma – Milano e le ascolto.