Alice Barisciani rompe il silenzio dopo la non scelta: messaggio a Federico?

Federico Nicotera ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne ed ha deciso di portare fuori dal programma per approfondire la conoscenza Carola. La ragazza non ispira molto fiducia ai fan del programma convinti che stia fingendo ed è interessata solo alla notorietà.

“Carola sta fingendo, è interessata in primis alla visibilità e alla popolarità” – ha scritto un fan del programma sui social. “Lei è una bambina ed è interessata alla popolarità. Tra Carola e Federico durerà pochissimo: tra i due c’è grande attrazione ma non andranno oltre un mese di frequentazione fuori dallo studio tv” – si legge in un altro commento.

Chi è rimasta fuori è stata ovviamente Alice, la non scelta di Federico. La ragazza che ovviamente ci è rimasta male è tornata sui social. Alice ha postato una storia richiamando una parte del brano Cenere di Lazza che sta avendo molto successo.

Questo lo stralcio del brano che la ragazza ha condiviso con i suoi fan: “So che vedermi così ti impressiona. Mi sento l’ultimo come persona. L’ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso”. Una frase che fa notare come Alice ci sia rimasta male per non essere stata la scelta di Federico che intanto si è goduta la prima notte insieme a Carola.

L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni è riuscito a sapere cosa è successo nello stesso hotel dove alloggiavano i due dopo la scelta. “Sappiamo che dopo la scelta in hotel è arrivata prima Carola Carpanelli, con un enorme mazzo di fiori in mano” – ha detto ai suoi fan.

Ha poi proseguito dicendo: “E con l’espressione sognante, poi Federico Nicotera, anche lui sorridente. Successivamente la coppia si è ritirata nella camera dopo è stato portato dello champagne. Insomma, una prima notte d’amore con i fiocchi per questa coppia che da tempo la gran parte dei telespettatori voleva insieme”.