Sanremo 2023, il papà di Lazza è “già una star”: il perché

Lazza è stata una delle maggiori rivelazioni del Festival di Sanremo 2023. Per chi lo seguiva non si tratta affatto di una sorpresa, ma il pubblico più generalista lo conosceva meno. Soprattutto chi ha qualche annetto in più sulle spalle ignorava chi fosse e desiderava scoprire se avesse la stoffa da vero artista. Un esame superato con il massimo dei voti, sia per la voce sia per quanto riguarda il testo.

Festival di Sanremo 2023: perché il padre di Lazza è già una star

Durante una delle prime serate, Lazza ha portato il mazzo di fiori ricevuto dopo la sua performance alla madre, presente in sala. Nel momento della consegna l’ha definita la donna più importante della sua vita, ignorando, però, il padre.

Il motivo? Era già una star! Tutto risale a un simpatico episodio degli scorsi mesi, raccontati dallo stesso Lazza attraverso un video postato su YouTube. Ai follower ha raccontato il singolare episodio accaduto durante un firmacopie.

Da programmi, si sarebbe dovuto presentare nell’instore di Bologna. Il forte traffico ha, tuttavia, mandato a monte i piani dell’artista. Di conseguenza, era necessario “escogitare” un piano B.

In suo nome, è andato il padre dell’artista ad autografare gli album del figlio. Trovandosi in città, ha deciso di passare per l’instore. Il provvidenziale intervento ha consentito di uscire dall’impasse, rendendo “Lazza senior” una celebrità!

Il divertente aneddoto svelato dal rapper è tornato in auge con l’improvvisata al Festival. Il classe 1994 è uno degli astri emergenti del rapper italiano, in grado di conquistare i puristi e non solo.

Il pubblico è diventato ancora più trasversale con la manifestazione all’evento per eccellenza dello spettacolo italiano. Se prima i firmacopie erano super affollati, non osiamo immaginare come saranno i prossimi. Niente paura: se il cantante non riuscirà a presentarci, accorrerà in aiuto il papà star!