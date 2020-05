Alice Severi: le cause del decesso Si è spenta a 32 anni Alice Severi, l'ex bimba prodigio del pianoforte è stata trovata senza vita nella sua casa Domodossola; ecco cosa dice la mamma sulle cause del decesso

L’ex bimba prodigio del pianoforte, Alice Severi, si è spenta a 32 anni. La giovane è stata trovata senza vita nella sua casa di Domodossola dove viveva con sua madre. Sconosciute le cause della morte: gli inquirenti stanno cercando di capire cos’è successo ed è stata predisposta l’autopsia sul corpo della ragazza.

Alice Severi, bimba prodigio del piano forte non c’è più. Vari giornali affermano che non si conoscono le cause del decesso e che le forze dell’ordine starebbero indagando sull’accaduto. La giovane pianista viveva con sua madre, Caterina Sgro, che lavorava come infermiera all’ospedale San Biagio di Domodossola.

L’intera città di circa 18000 abitanti è sotto shock. In molti l’avevano incontrata recentemente sulle vie della città mentre passeggiava con i suoi cani, 2 bellissimi alani. Qualcuno ricorda il grande amore per gli animali della giovane pianista che, quale anno fa, aveva anche salvato e accudito un corvo.

Era una vera creativa e faceva collari personalizzati per i cani.

Poche ore fa la madre di Alice ha scritto sul suo profilo Facebook alcune parole sulla prematura scomparsa della figlia in cui parla di quello che è successo. La causa della morte della giovane sarebbe, dunque, secondo la mamma, un infarto.

“Adesso basta con tutte queste cavolate scritte da giornalisti che devono solo riempire spazi vuoti ! Ma quale giallo, quali indagini, Alice riposa per sempre, è volata in cielo perché il suo cuore si è fermato lasciandoci nel dolore più straziante che possa esistere… lei voleva vivere, aspettava l’estate come tutte le ragazze del mondo dopo tre mesi di forzata clausura… basta! Il resto.. solo chiacchiere da bar come diceva un suo grande amico!”

Chi era Alice Severi? Era una forza della natura, un grande talento. Aveva iniziato da piccolissima a suonare il pianoforte. Nel 1992, a 7 anni, aveva vinto il premio internazionale Stresa. Nella città la conoscevano tutti come l’enfant prodige ossolana.

Alice Severi è nata a Domodossola il 14 Dicembre 1987 e ha iniziato gli studi musicali all’età di 5 anni. Aveva frequentato le elementari all’Istituto Milani poi ha continuando gli studi frequentando le scuole medie da privatista. Alice Severi si è diplomata al Conservatorio di Cremona nel 2007. Nel 2006 ha vinto il primo premio al concorso “Chopin” di Racconigi. La sua vita è stata costellata di successi. A 21 anni aveva vinto il terzo premio al concorso “Premio Venezia”. In seguito, il presidente della Repubblica di allora, Giorgio Napolitano l’aveva insignita con un’onorificenza.

Alice Severi aveva suonato il piano calcando i palcoscenici più prestigiosi del mondo ed era molto legata alla sua insegnante Michela Casalini.

Da circa 2 anni insegnava all’accademia musicale Mozzati di Mezzago, in provincia di Milano.

In un’intervista concessa a La Stampa, il pianista ossolano Roberto Olzer aveva detto di lei:

“Era una professionista molto valutata e ricercata non solo in Italia ma anche all’estero e si riconosceva capacità e tecnica incredibili. Raramente si ascoltava un talento così spiccato e naturale”.