Alicia Kirgan di Vite al Limite ha perso più di 100 chili

Davvero un bel successo per la protagonista del programma

Alicia Kirgan di Vite al Limite, te la ricordi? La donna è stata protagonista del programma televisivo che racconta storie di persone che hanno raggiunto il punto di non ritorno. E da sole non riescono più a tornare indietro, per riavere una vita normale. Grazie all’aiuto degli esperti la donna ha perso più di 100 chili. E oggi è irriconoscibile.

Vite al Limite è un programma televisivo che va in onda su Real Team e che racconta storie di grande forza d’animo. Quando sembra che tutto sia perduto, basta la volontà e avere accanto le persone giuste per poter cambiare la propria vita. Come è successo alla donna protagonista di una trasformazione del dottor Nowzaradan.

Alicia Kirgan ha deciso di affidarsi alle cure del famoso medico, nel suo studio a Houston, perché aveva raggiunto un peso di 282 chilogrammi. Aveva paura di morire a causa della dipendenza da cibo di cui soffriva. E aveva paura di non poter sposare Tim, il suo fidanzato.

La donna trovava conforto nel cibo a causa di un’infanzia traumatica. Il padre era un alcolizzato e la mamma era sempre fuori per lavorare. Da grande ha sofferto per quella dipendenza da cibo che sostituiva l’amore che non ha mai ricevuto.

Per questo ha deciso di rivolgersi al celebre dietologo americano, molto noto anche in Italia. Così da cambiare una volta per sempre le sue abitudini alimentari, imparare a fare attività fisica e tornare a vivere una vita degna di questo nome.

Com’è oggi Alicia Kirgan di Vite al Limite

La donna è riuscita a perdere più di 100 chili. E in seguito si è anche sottoposta a un intervento di bypass gastrico per poter rendere il suo percorso ancora più completo.

La vita della donna è cambiata profondamente e accanto a lei c’è ancora il fidanzato che l’ha sempre supportata in tutte le fasi, anche quelle più difficili per lei.