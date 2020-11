All Together Now: Anna Tatangelo in lacrime

Michelle Hunziker è tornata alla guida di All Together Now, il programma incentrato sulla musica in onda su Italia1. Questa nuova edizione dello show vede sulle poltrone della giuria due personaggi amatissimi: Anna Tatangelo e Francesco Renga.

A completare le file della giuria abbiamo J-Ax e Rita Pavone, e tutti insieme hanno il compito di confermare, aumentare o diminuire i punteggi assegnati dal muro, nonché, ovviamente, di dare un giudizio e un’opinione sulle performance dei concorrenti. Le esibizioni sono state tantissime, ed alcune hanno fortemente emozionato pubblico e giuria. Ma, nella serata di mercoledì, a scaldare il cuore dei presenti è stata una concorrente.

L’emozione è stata tale da portare la Tatangelo a commuoversi, fino alle lacrime. La concorrente in questione era Beatrice Baldaccini, presentata da Michelle con una clip, prima che venisse accolta sul palco. Nel video la ragazza spiegava il motivo per cui aveva deciso di prendere parte al talent.

Il suo obiettivo è quello vincere il montepremi per poterne spendere parte per realizzare un sogno di sua madre. Infatti, dopo aver affrontato e superato con lei un pessimo e difficile periodo, Beatrice desidererebbe portare sua mamma a Machu Picchu.

“Sono Beatrice Baldaccini, ho 29 anni e abito a Milano da 10 anni” ha spiegato la concorrente. “Ho un compagno e il nostro progetto è quello di comprare. Ma siccome anche lui è un music performer, il mutuo chi te lo dà? Voglio vincere perché quei soldi mi servono, per comprare la casa e per portare mia madre a Machu Picchu che è un suo grandissimo sogno”.

Poi, Beatrice parla dei motivi per cui tiene in modo così tenace alla realizzazione dei desideri di sua madre: “Perché innanzitutto lei ha fatto in modo che i miei sogni si realizzassero e poi perché abbiamo vissuto un male insieme. Parlo di noi perché lo abbiamo vissuto insieme, oltre che viverlo in prima persona“.

A quel punto, Beatrice ha fatto il suo ingresso in studio, e quello che ha visto la ha sicuramente lasciata senza parole. Infatti, Anna Tatangelo l’ha accolta tra le lacrime di commozione. A provocare questa reazione è stato proprio il forte affetto della ragazza per la madre, e il desiderio di realizzare un suo sogno.

Ecco cosa ha detto Anna: “Mi emoziona. In due troverete sicuramente una soluzione per prendere un appartamento, i progetti quando si è in due nella maggior parte dei casi riescono. Ma è bello ripagare un genitore dei suoi sacrifici“.

Anche Michelle Hunziker è intervenuta, commentando in questo modo la commozione della collega: “Lo so che Anna è molto emozionata in questo, adesso non entriamo nei dettagli ma questa storia ti ha davvero emozionato”.