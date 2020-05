Vieni da Me, Rita Pavone racconta la lite tra Morgan e Bugo La cantante racconta cosa è successo dietro le quinte di Sanremo tra Morgan e Bugo

Rita Pavone finalmente racconta ciò che è successo a Sanremo dietro le quinte della lite indimenticabile tra Bugo e Morgan. Finalmente qualcuno ha deciso di parlare dei retroscena di questa vicenda, a spiegare ciò che è successo è stata Rita pavone.

La cantante, poco fa è stata ospite del programma ‘Vieni da Me’ di Caterina Balivo. Rita Pavone ha rievocato i momenti salienti della sua ascesa nel mondo dello spettacolo, soffermandosi anche sull’ultima edizione di Sanremo.

La sorpresa nel vederla partecipare all’edizione di quest’anno è stata generale. Molti pensavano che un’icona della musica italiana non avrebbe mai accettato di sfidarsi con i giovani talenti.

Caterina Balivo non ha perso tempo e le ha domandato quale fosse la sua opinione riguardo la vicenda che ha interessato, appunto, Bugo e Morgan sul palco dell’Ariston.

Rita Pavone ha risposto in questi termini: “Io mi sono esibita appena dopo di loro quella sera. Mi veniva da ridere. E’ stato ridicolo. Morgan che ripeteva “cosa è successo”? Cosa deve succedere? Lo hai fatto arrabbiare e se n’è andato”.

Poi la conversazione di è spostata su un altro punto importante della carriera di Rita Pavone: ‘Il giornalino di Gianburrasca’, sceneggiato televisivo tratto dal romanzo di Vamba. La cantante ha detto che è stato un momento drammatico.

Infatti Rita Pavone non conosceva il romanzo, e quando ha scoperto che il protagonista era di sesso maschile la cantante ha: “Avuto paura che andasse perduta una sensualità interiore che io da sempre mi porto dentro”. Infine Rita Pavone ha parlato della sua quarantena.

La cantante si trovava (e si trova ancora) in Svizzera ed ha raccontato che non poteva uscire nemmeno per le esigenze di prima necessità. Ecco le sue parole: “Qui non potevano uscire, neanche per fare la spesa, tutti quelli che avevano superato i 65 anni, quindi me compresa”.