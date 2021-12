Alvaro Morte è uno degli attori spagnoli più conosciuti in Italia grazie alla famosa serie tv La casa di Carta. L’uomo è stato il protagonista della serie TV mettendosi nei panni del Professore, la mente di tutta la rapina.

In questi mesi la popolarità dell’attore è irrefrenabile e ovviamente ha concesso qualche intervista anche alla stampa internazionale. In una di queste è emerso che l’attore qualche anno fa ha avuto gravi problemi di salute.

Si tratta della lotta contro il cancro alla gamba che ha affrontato quando aveva appena trent’anni. Non è stato solo un percorso fatto di cure mediche, ma anche di cure psicologiche e su se stesso per non farsi travolgere dal periodo negativo.

Il tumore era localizzato sulla coscia sinistra, per questo l’attore ha temuto assolutamente il peggio: “Ho temuto di perdere la gamba, pensavo di morire. Poi ho cercato di affrontare tutto con un atteggiamento positivo.”

Come ha affrontato quel periodo, in modo semplice e senza lasciarsi sovrastare dagli eventi: “Penso che la cosa più intelligente nella vita sia quella di trovare sempre qualcosa per cui brindare e io ne ho tante.”

Alvaro Morte ha spiegato che in poco tempo è riuscito a mettersi in piedi e a reagire alla triste situazione: “Sono ostacoli che possono capitare a chiunque e che vanno affrontati. In quel momento mi ha aiutato molto avere un atteggiamento positivo.”

La Casa di Carta è ufficialmente terminata con la seconda parte della terza stagione, in occasione dell’addio al suo personaggio su Instagram ha ringraziato tutti commosso: “Sono grato per tante cose, le parole sono superflue”.