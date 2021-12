Un periodo particolarmente fortunato per gli attori de La Casa di Carta. Dopo la notizia della nascita del primo figlio di Jaime Lorente, conosciuto da tutti con lo pseudonimo di ‘Denver’, la cicogna ha deciso di fare un giro anche dalle parti di Esther Acebo, colei che nella serie interpreta Stoccolma, la moglie proprio di Denver. L’attrice, bellissima, ha pubblicato una foto che mette in risalto un pancino ormai ben visibile.

Credit: estheracebo – Instagram

Sono passati solo alcuni giorni dalla pubblicazione delle ultime 5 puntate de La Casa di Carta. La serie, interamente spagnola, ha ottenuto fin dalle prime puntate della prima stagione un successo planetario senza precedenti. Una banda di rapinatori che, attraverso i loro messaggi di “resistenza”, hanno conquistato il popolo spagnolo che si è schierato dalla loro parte.

Una delle storie contorno della serie, che ha animato tutti i fan, è stata senza dubbio quella nata tra Stoccolma e Denver, due degli attori protagonisti più amati dell’intera serie.

Il destino ha voluto che questo corrente fosse un periodo particolarmente felice anche per gli attori che interpretano i due ruoli. Denver, Jaime Lorente, è diventato papà per la prima volta lo scorso novembre. Ad annunciarlo ci ha pensato proprio il neo papà, con la pubblicazione di alcuni teneri scatti della sua primo genita.

Esther Acebo incinta

Credit: estheracebo – Instagram

A poche settimane di distanza, anche Stoccolma, Esther Acebo, ha svelato ai tantissimi fan che la seguono su Instagram di essere incinta.

L’attrice, 38enne, si trova in vacanza alle Canarie da circa un mese. Forse ha scelto di trascorrere così alcune settimane dopo la fine delle riprese della serie.

Credit: estheracebo – Instagram

In una delle tante foto pubblicate in questo periodo, per i fan è stato impossibile non notare un pancino ormai cresciuto. Se mai ci fossero stati altri dubbi, la conferma è arrivata proprio nelle parole che Esther ha aggiunto in didascalia:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EstherAcebo (@estheracebo)

Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti sensi…) e per quello che si può dedurre dalla seconda foto, effettivamente, a Villarizoz ultimamente misuriamo il tempo in settimane.

Nessun altro dettaglio nella nota. Né sui tempi, né sul sesso del nascituro. Tutti ora si aspettano aggiornamenti dal una dei membri più importanti della banda del professore.