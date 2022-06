Alvin aggiorna sulle condizioni di salute dei naufraghi: “Uno rischia il ritiro”

Un favorito per la vittoria finale rischia l'addio anzitempo per problemi al ginocchio.

Questa edizione dell’Isola dei Famosi sarà ricordata per i tanti problemi fisici dei naufraghi con diversi di loro che sono stati costretti al ritiro.

Ad una settimana dalla fine del reality, diversi naufraghi rimasti in gioco sono dovuti ricorrere alle cure dell’infermeria ed uno di loro probabilmente dovrà arrendersi e tornare a casa anzitempo.

Stiamo parlando di Edoardo Tavassi, che a causa di un serio problema al ginocchio rischia di non tornare più sull’isola. Indiscrezioni lo vogliono quadi certamente ritirato nel corso della semifinale di questa sera.

Anche Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis sono andati in infermeria nei giorni scorsi. La prima si è tagliata alla mano con un corallo e gli sono stati applicati 4 punti di sutura.

Il secondo ha fatto alcuni accertamenti. Entrambi però sono già tornati sull’isola e presenzieranno alla semifinale di questa sera.

Fonte: web

Questi aggiornamenti sono stati dati direttamente da Alvin. “Adesso mentre faccio colazione vi do un paio di aggiornamenti sui naufraghi. Ormai sono ormai gli ultimi giorni, manca poco più di una settimana e sono successe un po’ di cose. Mercedesz si è fatta male, si è tagliata però adesso rientra. Tutto ok anche per il nostro Nicolas Vaporidis, che si è fatto male anche lui, però è già rientrato in gioco. Edoardo Tavassi, invece, si è fatto male al ginocchio. Nel suo caso capiremo lunedì, perché adesso sta facendo un po’ di esami per capire la sua situazione qual è” – ha detto.

Alvin ha ammesso che la stanchezza inizia a farsi sentire per tutto lo staff.

“La stanchezza si fa sentire, soprattutto tra i naufraghi e anche tra noi qua, devo dire la verità. Tre mesi sono davvero lunghi, però bisogna tenere duro perché manca poco. Lunedì semifinale dell’Isola dei Famosi e capiremo cosa accadrà a tutti i nostri naufraghi”.