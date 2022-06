I giorni in Honduras continuano a susseguirsi tra varie difficoltà per i naufraghi de L’Isola dei Famosi. Dopo l’ultima diretta andata in onda sia Edoardo Tavassi che Marco Cucolo sono dovuti andare in infermeria, per via di un malore.

Si tratta di due malesseri ben differenti: a rivelare quale fosse il problema sono stati i naufraghi stessi nel caso di Marco, mentre per Tavassi sono stati gli scrittori di Pipol Tv. Essendo a conoscenza del ritiro di Cucolo, molti fans hanno creduto che anche Edoardo si sarebbe ritirato, ma per fortuna non è così: lunedì il ragazzo sarà come sempre pronto per la diretta.

Il fratello di Guendalina sembra aver avuto solo un problema odontoiatrico. Questo è quello che si legge sul magazine: “Il più grande mattatore di questa edizione de l’Isola dei famosi ovvero Edoardo Tavassi che insieme alla sorella Guendalina ha regalato risate e allegria all’interno del reality; è volato in infermeria insieme con Marco Cucolo per problemi fisici”.

“Ma se Cucolo ha dovuto mollare, per Edoardo non sarà così (per fortuna). Il ragazzo secondo le nostre fonti ha avuto un problema al dente ma per la partita finale sarà in campo”.

“E noi tifiamo per lui (e per Nicolas Vaporidis)”. Nel mentre, attirano le attenzioni dei media le dichiarazioni di Mercedesz Henger, che sembra molto presa da Edoardo: “Già, mi sono presa proprio una bella cotta. Mi sembra di conoscerlo da una vita. Spesso parliamo e davvero mi pare di avere un rapporto con lui da anni”.

“Siamo molto in sintonia e sono contenta. Sono felice anche che si sia ricreduto e che adesso si fidi un po’ di più. Ovviamente le certezze la avrà fuori. Lui è la gioia di stare su quest’isola, mi dà la forza di andare avanti. Se davvero dovesse nascere qualcosa di importante fuori di qui, io vorrei diventare amica di Guendalina”.

“Lei aveva dei pregiudizi su di me, ma posso capirlo, non mi conosceva. A me stava simpatica ancor prima di arrivare qui, spero che avrò modo di farle cambiare idea”.