Alvin stanco dei lamenti di Jeremias Rodriguez sbotta: “Le regole le decido io”

Puntata movimentata all’Isola dei Famosi ieri sera, soprattutto a causa del forte caldo e umidità che ha fatto perdere le staffe a diversi protagonisti. Uno su tutti Jeremias Rodriguez che sbottando ha scatenato l’ira di di Alvin.

Ad inizio puntata si è parlato della lite scoppiata tra padre e figlio Rodriguez con Ilona Staller. Ilary Blasi ha dato modo di replicare a tutti ma quando ha dato la parola a Gustavo Rodriguez, è intervenuto suo figlio negandogli il diritto a dire la sua versione dei fatti.

Atteggiamento che non è piaciuto ad Alvin. “Però devi far parlare tuo padre. Lo capiamo, glielo chiediamo noi. Non ti preoccupare. Jere, ascoltami. Devi far parlare tuo papà. Quando chiediamo a te rispondi te” – ha detto l’inviato dall’isola.

Ma non è finita perché Alvin ha perso la pazienza nei confronti di Jeremias anche durante la prova leader. I concorrenti dovevano restare in sospeso mantenendosi solo con le braccia per non cadere in una vasca di fango.

Gustavo ha sostenuto che Floriana non stesse sostenendo correttamente la prova e anche il figlio Jeremias ad un certo punto ha iniziato a scuotere la testa quasi a voler dire che Alvin non stesse controllando a dovere.

All’ennesimo no con la testa allora Alvin stizzito è intervenuto. “Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile?” – ha detto.

Questo perché Jeremias sin dai primi giorni ha spesso da ridire sulla gestione del reality arrivando anche a sostenere che non viene mandato in onda tutto ciò che accade sull’Isola.

Anche sulla lite con Ilona Staller, Jeremias ha detto: “Lei mi ha insultato e questa parte non l’avete messa. Mi hanno insultato e non lo hanno messo, questo non mi sta bene”.