Non si sa molto della vita privata di una delle attuali concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022, se non quello che ogni tanto racconta ai suoi compagni di naufragio. Forse non tutti sanno che Floriana Secondi ha un fidanzato che si chiama Angelo. L’uomo dei misteri, visto che i due stanno insieme da 7 anni ma non si sa molto della sua identità.

Pare che Floriana Secondi e Angelo, di cui non si conosce nemmeno il nome, si siano innamorati nel 2015, quando la passione è esplosa tra i due. Ma la coppia si conoscerebbe da più tempo, solo che fino ad allora Cupido non aveva scagliato la sua freccia.

Angelo sarebbe un noto architetto di Roma. Per Floriana il capitolo amore non è facile da raccontare anche perché ama mantenere privata la sua vita sentimentale. E anche perché, come lei stessa ha ammesso, non è facile per lei innamorarsi così perdutamente.

Sono 7 anni che stiamo insieme, è una persona che conosco da 18 anni e che amo perdutamente. (…) È più grande di me. Niente convivenza, niente figli tra noi, anche se io premo per stare di più insieme. Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me.

Queste le uniche dichiarazioni di Floriana Secondi in merito al fidanzato con cui sta insieme da 7 anni. Nient’altro, nemmeno un cognome o delle foto dei due insieme. A quanto pare sanno bene come sfuggire ai paparazzi sempre in agguato.

Floriana Secondi e il fidanzato misterioso: chi sono gli ex della naufraga?

Prima di Angelo, Floriana Secondi ha avuto altre due storie d’amore molto importanti. La prima con Mirko Fantini, da cui è nato Domiziano nel 2008: dopo 11 anni di relazione e un matrimonio si sono lasciati. Mentre divorziava ha avuto una relazione con il modello Daniele Pompili.

Proprio all’Isola dei Famosi ha anche raccontato delle terribili esperienze di aborto che ha avuto nella sua vita e che l’hanno segnata profondamente.