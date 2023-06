Amadeus avrebbe scartato “Bellissima” di Annalisa? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Amadeus avrebbe scartato la canzone “Bellissima” di Annalisa per il Festival di Sanremo. A diffondere la notizia sul web è stato il profilo Instagram Pipol TV. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Amadeus è uno dei conduttori più amati e popolari nel mondo della televisione italiana. Nonostante mancano alcuni mesi al Festival di Sanremo 2024, sul web sono già emerse numerose indiscrezioni.

Pochi giorni fa, Amadeus si è reso protagonista di inedite dichiarazioni all’edizione mattutina del Tg1. In primo luogo, ha annunciato ufficialmente che Sanremo 2024 sarà il suo ultimo festival:

Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni. Giuro che non c’è una sfida con me stesso.

In secondo luogo, il celebre conduttore ha parlato del grande successo che ha ottenuto l’edizione più recente della kermesse canora:

Non vivo nell’ossessione di battere i record precedenti. Sanremo oggi ha una sua forza, tutto parte dalle canzoni in gara, spero solo di ascoltarne tante e avere l’imbarazzo della scelta. Stiamo lavorando alla scenografia e ho iniziato ad ascoltare qualcosina, il tutto comincia a giugno/luglio. […] Quanti Big ci saranno? Ancora non lo so, non ho deciso. Sarà la bellezza delle canzoni a stabilire i numeri della gara.