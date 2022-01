Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Giovanna Civitillo che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. La celebre showgirl napoletana ha deciso di parlare di suo figlio, in particolare ha fatto delle confessioni shock riguardo quest’ultimo. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Di recente Giovanna Civitillo è finita al centro della cronaca rosa. A rendere la moglie di Amedeus protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lei stessa ha fatto su suo figlio. Infatti, in occasione di un’intervista rilasciata nel salotto di Mara Venier, la donna ha dichiarato che la sua carriera è finita con l’inizio della sua relazione.

A distanza di un mese dal debutto di Sanremo, Giovanna Civitillo ha deciso di aprire il suo cuore a Mara Venier lasciandosi andare a delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti senza fiato. In particolare, la moglie di Amedeus ha affermato di aver rinunciato alla sua carriera artistica relazione con il conduttore.

Tuttavia, nel corso dell’intervista un dettaglio non è passato in osservato agli occhi di tutti i suoi fan. Si tratta di suo figlio Josè, nato dalla storia d’amore con Amedeus. Stando alle parole della soubrette napoletana, lei stessa ha dovuto rinunciare a ballare per il suo unico erede.

Infatti, a Josè non piace vedere sua madre danzare. Alla luce di questo la moglie di Amedeus si è vista costretta a fare una rinuncia che ha rappresentato per lei una grande perdita.

Giovanna Civitillo finisce nel mirino delle polemiche sul web

A causa delle confessioni della moglie di Amedeus la quale ha spiazzato tutto il pubblico, sul web sono emerse numerose polemiche circa la vicenda. Queste è una delle tante critiche che si può leggere su Twitter: