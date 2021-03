Amadeus da il via alla 71esima edizione del Festival di Sanremo ma non passa inosservato il gesto fatto prima di salire sul palco

Amadeus dà ufficialmente il via al 71esimo Festival di Sanremo facendosi il segno della croce, spiegando di aver detto “sì” agli organizzatori pensando al Paese che sta combattendo per ritrovarsi. Ma immediatamente il popolo del web finisce per scatenarsi.

Amadeus: edizione “mistica”

C’è chi sostiene che parte l’edizione “mistica” 2021 e chi, invece, sottolinea come in questo anno tanto drammatico forse poteva azzardare altri tipi di gesti (un po’ meno eleganti ma più popolari). E ancora qualcuno ricorda il momento clou della passata stagione: il segno è di buon auspicio affinché non gli tocchi più rincorrere Bugo.

Il senso della manifestazione

Visibilmente emozionato, Amadeus inaugura il Festival di Sanremo 2021 facendosi il segno della croce prima di percorrere l’iconica scala. Poi legge le righe finali di una lettera scritta al direttore di un giornale per dare il senso della manifestazione.

Nonostante le contingenze esterne abbiano imposto il rispetto di direttive sanitarie, ha messo in campo tutto sé stesso, pensando a chi vive di tv, musica, spettacolo, al Paese reale in lotta per riprendersi. Non ha spettatori in sala – spiega mentre la regia spazia sulla platea vuota – ma avrà applausi registrati e lo rincuora immaginare che siano quelli dei telespettatori.

Lo slogan di Fiorello

Ampia cappa decorata con fiori colorati, occhiali neri fiammeggianti, rossetto e smalto nero “un morgan testa di moro”, Fiorello raggiunge l’amico cantando una versione rock italo-inglese maccheronico di Grazie dei Fior. Strappando immediatamente un sorriso, lo showman siciliano esordisce marchiando Amadeus con un bacio in fronte. Poi ‘parla’ alle poltrone e lancia lo slogan della kermesse: “più culi per tutti”.

Amadeus riassaggia le polemiche

Nel festival regolato dal protocollo anti-covid è vietato consegnare i fiori, per evitare i contatti. Così entra in scena il carrello, portato da Fiorello che omaggia Elena Faggi, tra le Nuove Proposte in gara. I primi due ad accedere direttamente alla finali di mercoledì sono Gaudiano con il brano Polvere da sparo e Folcast con Scopriti. Termina qui il percorso di Avincola con Goal! ed Elena Faggi con Che ne so.