Elisa De Panicis scatena l'insurrezione degli utenti per non aver rispettato le norme anti contagio

Le norme anti Coronavirus non possono contenere l’esuberanza di Elisa De Panicis. O almeno deve averla pensata così quest’ultima, stando ai recenti accadimenti. L’influencer si è attirata una valanga di critiche (e persino insulti) sui social network per aver organizzato il suo party di compleanno, senza prendersi la benché minima briga di rispettare le normative di sicurezza, consigliate dalla comunità scientifica per evitare contagi.

Elisa De Panicis: festeggiamenti in un hotel di lusso

Per il suo 28esimo compleanno Elisa De Panicis non ha voluto sentire ragioni. Rinunciare ai festeggiamenti era fuori discussione e, pertanto, in un lussuoso hotel, ha invitato un gruppo di amici per cenare insieme e rimanervi poi a dormire.

Mascherina e distanza di sicurezza? No, grazie!

Dagli scatti condivisi da Elisa De Panicis è ben evidente che nessuno di loro indossasse la mascherina né tanto meno rispettasse le distanze di sicurezza. Attirate le proteste del popolo della rete, particolarmente contrariato per il gesto, ritenuto avventato e poco rispettoso, la giovane ha replicato attraverso un messaggio.

Secondo quanto ha scritto la De Panicis, vivere in un albergo e dunque dormirci non costituisce alcuna forma di reato, è lecito. Naturalmente – ha poi aggiunto – la cena era nel ristorante dell’hotel. Ciascuna persona partecipante aveva una stanza pagata.

L’ira dei detrattori

Le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Nip di Barbara d’Urso non hanno placato l’ira dei detrattori. In soccorso dell’amica e top model è intervenuta pure l’amica Mila Suarez, con la quale Elisa ha condiviso l’esperienza nella Casa di Cinecittà, a sua volta presente alla festa di compleanno.

Mila Suarez in difesa di Elisa De Panicis

L’ex fidanzata di Alex Belli ha spiegato ciascun invitato si sarebbe sottoposto al tampone per il Coronavirus prima di recarsi al party. Ad ogni modo, buona parte dei follower rimane fermo sulle proprie posizioni poiché avrebbero inviato un messaggio pessimo ai fan.