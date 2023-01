Amadeus non svela il nome del super ospite a Domenica In come preannunciato: l’ira del web

C'era grande attesa per l'annuncio che però non è arrivato e per questo sono arrivate numerose critiche da parte dei telespettatori.

Manca sempre meno al via della nuova edizione del Festival di Sanremo. Tra una settimana il teatro Ariston tornerà capitale della musica italiana con la famosa gara canora. Al timone anche quest’anno Amadeus che da qualche settimana sta spoilerando man mano i vari ospiti che saliranno sul palco.

Ieri era in collegamento con Mara Venier a Domenica In e, come anticipato da Fiorello in mattinata a Viva Radio 2, ci doveva essere l’annuncio di un nuovo ospite internazionale. Annuncio che però non è arrivato scatenando così le ire dei pubblico sul web.

Fonte: web

Amadeus ha parlato con Mara Venier di come stanno procedendo i preparativi per il Festival ma alla fine nessun annuncio di ospiti internazionali come aveva preannunciato Fiorello. Comportamento che ha scatenato le ire del popolo del web, collegato per conoscere il nome internazionale che però nono è arrivato.

Anche Mara Venier alla fine scherzando ha detto: “Ma una a me me la dici o sono Cerentola?”. Amadeus si è trincerato dietro un “no non è che sei Cenerentola però fin quando la cosa non è concreta non si può dire”. Insomma forse non c’è ancora la certezza della partecipazione del super ospite.

Al Tg1 invece Amadeus aveva reso noto la partecipazione di Peppino Di Capri giovedì e di Gino Paoli nella serata finale del sabato. Ospiti italiani che si uniscono agli altri già annunciati.

Come ospiti internazionali al momento è stato annunciato soltanto il gruppo dei Black Eyed Peas che faranno ballare l’Ariston.

Intanto sempre in diretta con Fiorello a Viva Radio 2, Amadeus e Gianni Morandi hanno svelato le cover che i cantanti in gara canteranno in duetto nella serata di venerdì al Festival di Sanremo. Duetti che vedranno salire sul palco altri artisti di calibro della musica italiana e non.