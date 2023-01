Festival di Sanremo, Anna Oxa smentisce la fake news sul suo conto: “Violati i diritti umani!”

Nel corso delle ultime ore Anna Oxa è finita al centro della cronaca rosa. Stando a quanto emerso, pare che la cantante, che sarà tra i Big in gara nella nuova edizione del Festival di Sanremo, si è ritrovata al centro di un vero e proprio polverone mediatico. Le parole condivise sulla sua pagina social hanno attirato l’attenzione di tutti: ecco cosa è successo.

Nei giorni scorsi una notizia sul conto di Anna Oxa ha fatto il giro del web. Nel dettaglio, un portale ha scritto che la cantante sarebbe stata multata dalla Polizia Municipale della città di Sanremo per alcune irregolarità fatte nella strada. In seguito a quanto divulgato, non è tardata ad arrivare la risposta dell’artista che ha tenuto a specificare che il gossip in questione è in realtà una fake news.

Questa è la notizia condivisa dal portale sul conto dell’artista in gara al Festival di Sanremo:

Sanremo, mentre la città sa sempre più di Festival, l’auto dove viaggiava Anna Oxa finisce nel mirino della Polizia Municipale. La vettura che ha portato la cantante all’Ariston è stata multata per un’irregolarità nel posteggio sulle strisce blu a pagamento.

Dal momento che la notizia ha creato non poco scalpore, la diretta interessata è stata costretta ad intervenire dichiarando che si tratta in realtà di una fake news. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Oxarte informa, a tutela dei diritti umani e dei diritti della persona. Molti di voi non hanno creduto alla bufala autorizzata dalla redazione diretta dalla signora Barbara Pasqua. Per non parlare della figura che sta facendo fare alla “città dei fiori”.

E, continuando, la pagina social dell’artista ha aggiunto:

Il fotografo ha costruito una storia per guadagnare qualche soldino a discapito dei diritti umani e della dignità della persona, ledendo l’onore e la reputazione di una grande artista. Anna Oxa non è stata multata, non ha mai incontrato i vigili urbani, non ha ricevuto nessuna notifica. Non è stata nel mirino dei vigili.

Dunque nessuna multa per Anna Oxa. La notizia in questione sta interessando moltissime persone le quali sono curiose di sapere se tale vicenda avrà ulteriori sviluppi.