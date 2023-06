Amadeus, le possibili 4 co-conduttrici di Sanremo 2024: sono tutte cantanti

Nonostante manca poco meno di un anno al prossimo Festival di Sanremo, si inizia già a parlare della nuova edizione che sarà l’ultima condotta da Amadeus. Il conduttore ha infatti svelato che l’edizione 2024 sarà l’ultima che lo vedrà in veste di conduttore e direttore artistico.

Intanto iniziano già i preparativi per la nuova edizione del Festival. Il primo tassello è stato messo, ovvero la pubblicazione del regolamento per le selezioni di Sanremo Giovani. È infatti online tutto ciò che occorre ai cantanti emergenti per iscriversi alla kermesse che porterà alle fasi finali in onda a dicembre su Rai 1. Da quelle puntate usciranno 3 vincitori che parteciperanno direttamente al Festival di Sanremo nella sezione big.

Fonte: web

“Quello di Sanremo Giovani è il primo passo della strada verso Sanremo 2024. È bello sapere che c’è grande entusiasmo da parte dei giovani, ho sempre attribuito loro grande importanza perché non sono solo il futuro ma già il presente” – ha detto Amadeus.

Ma oltre alle indiscrezioni su Sanremo iniziano a circolare anche voci su chi potrebbe affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston. Dopo Chiara Ferragni, volto di punta dello scorso anno, si parla di 4 artiste che potrebbero affiancare il conduttore. A quanto pare la scelta ricadrebbe su 4 cantanti che saliranno sul palco non più come cantanti in gara ma in veste di conduttrici.

Il primo nome che sta circolando è quello di Annalisa. Lei stessa commentò le voci tempo fa dicendo: “Ho visto quello che dicono. Mi piacerebbe tornare, di colpo direi in gara, ma fare la co-conduttrice sarebbe molto bello. Adesso è una voce, ma una bella voce direi“. Chissà che non sia vero.

Le altre 3 conduttrici invece potrebbero essere Emma, Elodie e Arisa. Insomma un cast tutto di cantanti per l’ultima edizione del Festival condotta da Amadeus. Al momento c’è da dire che si tratta solo di voci e indiscrezioni. Il percorso che porterà alla scelta delle conduttrici sarà ancora lungo e sicuramente Amadeus sta vagliando varie scelte.