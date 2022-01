Sbirciare negli album del passato di famose celebrities è sempre molto divertente, perché ci consente di capire com’erano da giovani o addirittura da piccini le star che oggi seguiamo. Come per esempio accade per questa famosa cantante italiana. Ti sei mai chiesto com’era Annalisa Scarrone da bambina? Ecco la risposta in tante tenerissime foto.

Annalisa Scarrone è bellissima adesso e lo era anche quando era ancora una bambina, che non sapeva di avere delle doti vocali che in poco tempo l’hanno resa una delle più amate interpreti del panorama musicale del bel paese, frutto della scuola di talenti di Amici di Maria De Filippi.

Già da bambina si possono vedere i suoi grandi occhi e la sua voglia di conquistare il mondo con il suo talento. Chissà se la cantante, nata a Savona, in Liguria, e arrivata seconda al talent show condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo aveva come sogno nel cassetto quello di cantare.

Gli occhi sono gli stessi di allora, così come il colore dei suoi capelli, bellissimi ancora oggi. Su Instagram la cantante ligure ha deciso di postare alcuni scatti della sua infanzia che hanno mandato in estasi i suoi tantissimi fan, impazziti per l’Annalisa bambina.

Da quando era una bambina che amava giocare ne è passata di acqua sotto i ponti. Anzi, da quando “amava le camicie a quadri fin da quando era una crocchetta di patate”, come ha scritto l’interprete classe 1985 che ha partecipato ad Amici nel 2010.

Com’era Annalisa Scarrone da bambina e com’è oggi

Pare che da bambina volesse fare la ballerina. Poi nel 2010 l’arrivo ad Amici e in seguito le partecipazioni al Festival di Sanremo, con un nono posto nel 2013 con Scintille, un quarto posto nel 2016 con Il diluvio universale e un undicesimo posto nel 2018 con Il mondo prima di te.

Per chi volesse ascoltare l’ultimo album uscito nel 2020, si chiama Nuda.