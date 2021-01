Amadeus pronto a lasciare Sanremo 2021: il conduttore dà l’ultimatum

Il Festival di Sanremo 2021, teoricamente, dovrebbe essere vicino, ma le polemiche non si arrestano. Amadeus che anche quest’anno dovrebbe essere direttore artistico e conduttore, vuole fare dietro front. Senza pubblico non vuole proprio saperne.

Nella giornata di oggi si sono sicuramente mossi gli animi. Dario Franceschini, dopo le voci sulle dimissioni di Amadeus, ha deciso di rompere il silenzio. La figura governativa è chiaro:

Io sono il primo a sperare che l’andamento dei contagi consenta di riaprire al più presto i teatri con le misure di sicurezza necessarie e sto lavorando per questo. Ma le regole vigenti valgono per tutti, dallo spettacolo più grande al teatro più piccolo.

Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile.

Il dpcm emanato qualche settimana fa è in scadenza proprio per il 5 marzo, a ridosso dell’inizio del Festival di Sanremo 2021. Dopo le polemiche anche il Comitato Tecnico Scientifico sottolinea le perplessità inevitabili.

Il pericolo, a detta degli esperti, non sarebbe solo per il pubblico in platea ma anche per le circostanze. Gli spazi chiusi, la folla, gli inevitabili contatti tra conoscenti sono sicuramente un pericolo per questa situazione che sta ormai diventando invivibile.

Amadeus è però fermo sulle sue posizioni. Sin dall’inizio il conduttore ha detto di non voler condurre il festival in assenza di pubblico. La proposta più assurda è arrivata facendo passare al pubblico la quarantena sulle navi da crociera. Insomma, si attenda la linea finale della Rai che, in riunione a viale Mazzini, prima o poi prenderà la decisione più opportuna.