Amadeus verso il Festival di Sanremo 2024: chi sarà l’ospite della quarta puntata

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, al Festival di Sanremo 2024 ci sarà un super ospite che farà ritorno al Teatro Ariston per affiancare Amadeus nella quarta serata. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Nonostante mancano ancora otto mesi al debutto del Festival di Sanremo 2024, sul web sono già emerse alcune curiosità in merito alla prossima edizione del Festival della canzone italiana. In particolare, è stato svelato un ospite che dovrebbe presenziare durante l’ultima serata della kermesse canora.

Stiamo parlando di Fiorello il quale potrebbe fare ritorno al Teatro Ariston per affiancare Amadeus nell’ultima serata. A diffondere l’annuncio è stato lui stesso in occasione dell’ospitata a Cinque Minuti di Bruno Vespa:

Se lo andrò a trovare il prossimo anno al Festival di Sanremo? A dire la verità l’avevo già promesso. Sarà nell’ultima puntata. Ci siamo già messi d’accordo sull’ultima puntata. In qualche modo lo vado a prendere e lo porto a casa e gli dico ‘basta hai chiuso è finita’, ma non ci credo.

Non è tutto. Per quanto riguarda il Festival di Sanremo 2024, sembra che Amadeus voglia portare Annalisa sul palco del Teatro Ariston in qualità di co-conduttrice, così come Chiara Ferragni nell’edizione precedente. La notizia giunge direttamente sulla rivista “Vero TV”:

Per Annalisa Scarrone c’è in ballo un ruolo molto importante. Abbiamo scoperto che nel suo futuro c’è un grande impegno televisivo. Sembra che il direttore artistico voglia la cantante tra le prime donne del Festival. Così com’è stato un anno fa per Chiara Ferragni, a febbraio Annalisa dovrebbe essere tra le co conduttrici della kermesse.

Infine, non mancano le indiscrezioni in merito a Sanremo Giovani 2024. A far emergere ulteriori dettagli è stato lo stesso conduttore. Queste sono state le dichiarazioni inedite rilasciate dal direttore artistico all’Ansa: