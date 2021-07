I 4 milioni di follower che la seguono sui social e anche tutti quelli che la sostengono per gli innumerevoli film in cui ha recitato con grande successo, hanno appreso che Amber Heard è diventata mamma per la prima volta. Dopo la turbolenta separazione con Jhonny Depp, l’attrice statunitense ha deciso di avere un figlio tramite maternità surrogata. A dare l’annuncio, a un paio di mesi dalla nascita, ci ha pensato proprio la neo mamma.

Credit: amberheard – Instagram

Il suo nome è circolato su qualsiasi rivista di gossip negli ultimi anni. L’aspra diatriba legale, legata al divorzio turbolento con Jhonny Depp l’hanno messa a lungo sotto la luce dei riflettori.

Oggi l’attrice è giunta alla cronaca per un motivo ben differente. Ha annunciato al mondo di essere diventata mamma per la prima volta e lo ha fatto pubblicando una dolcissima foto che la ritrae insieme alla piccola Oonagh Paige Heard.

In pochissime ore, il post ha raggiunto un numero incredibile di reazioni e commenti da parte dei fan, ma anche di colleghi a amici legati al mondo dello spettacolo.

La bimba è nata lo scorso 8 aprile, ma la neo mamma ha deciso di annunciarlo al mondo solo oggi. Ha voluto aspettare per tutelare la sua privacy e quella della sua bimba, ma come ha spiegato lei, il suo lavoro le impone, in un certo senso, di affrontare la vicenda anche pubblicamente.

Il messaggio di Amber Heard a tutte le donne

Sono così entusiasta di condividere questa notizia con voi. Quattro anni fa ho deciso che volevo avere un figlio. Volevo farlo alle mie condizioni.

Così inizia il lungo messaggio lanciato a tutte le donne da Amber Heard.

Credit: amberheard – Instagram

Ora apprezzo quanto sia radicale per noi donne pensare in questo modo a una delle parti più fondamentali del nostro destino. Spero che si possa arrivare presto ad un punto in cui è normale non volere per forza un anello prima di avere una culla.