Ambra Angiolini avvistata con un noto cantante: di chi si tratta

Nel corso delle ultime ore Ambra Angiolini è tornata a stare nuovamente al centro del gossip. Il motivo? Il nome dell’attrice sta occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per un presunto flirt. Sono stati infatti pubblicati degli scatti che ritraggono l’ex compagna di Massimiliano Allegri in compagnia di un noto cantante.

A lanciare lo scoop su Ambra Angiolini è stato il giornale ‘Dagospia’ che ha condiviso le foto del giudice di X-Factor in compagnia di uno dei cantanti più amati della musica italiana, Gianluca Grignani. Stando a quanto riporta il noto giornale, i due sono stati avvistati in macchina e pare che tra di loro ci fosse una certa confidenza.

In seguito alla circolazione del gossip in questione, i diretti interessati non si sono esposti sulla vicenda ed hanno deciso quindi di rimanere in silenzio. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire il motivo per cui Ambra e Gianluca Grignani erano insieme in piena notte a Milano.

Non è la prima volta che Ambra Angiolini si ritrova al centro delle pagine dei giornali di cronaca rosa per dei presunti flirt. A fine settembre, infatti, il giudice X-Factor è stato immortalata insieme ad un noto attore italiano, Francesco Scianna.

Le pagine del giornale ‘Diva e Donna’ hanno raccontato della romantica serata che la coppia avrebbe trascorso insieme. Anche in quell’occasione i diretti interessati non hanno confermato né smentito il gossip in circolazione, preferendo dunque di rimanere in silenzio senza lasciare nessuna dichiarazione ai giornali o sulle loro pagine social.

Tornando all’avvistamento con Gianluca Grignani, al momento non ci è dato sapere il motivo per cui l’attrice e il cantante sono stati avvistati insieme. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se verrà luce su questa vicenda che sta incuriosendo molto i numerosi amanti del gossip.