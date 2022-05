Ambra Angiolini ha un nuovo amore? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Ambra Angiolini che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre in più insistenti, la celebre conduttrice avrebbe un nuovo amore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Di recente Ambra Angiolini è finita nel mirino del gossip. Questa volta a rendere la showgirl protagonista della cronaca rosa è stata un’immagine diffusa sui social che la ritrae insieme ad un uomo misterioso. Per tanto, secondo numerosi rumors, dopo l’addio definitivo a Massimiliano Allegri, la donna avrebbe un nuovo amore.

A diffondere tale notizia è stato il settimanale “Diva e Donna” attraverso una foto pubblicata sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Nell’immagine in questione appare Ambra Angiolini scambiarsi un appasionante bacio insieme alla sua presunta fiamma. Queste sono state le parole scritte dal giornale:

Ambra, il bacio con un nuovo cavaliere. La conduttrice, che sarà nella giuria di “X Factor” nella prossima stagione, ha un nuovo amore dopo la fine della storia con Massimiliano Allegri. In questa immagine esclusiva, che fa parte di un servizio più ampio che potete trovare solo su “Diva e donna”, Ambra bacia un uomo misterioso che frequenterebbe da poche settimane.

Lo scatto reso pubblico sul web ritrae la coppia seduta ad un tavolo mentre mangiano qualcosa. In un secondo momento scatta il bacio. Attualmente non ci è dato sapere l’identità dell’uomo in questione ma una cosa è certa: i due si frequentano da alcune settimane. Tuttavia, ancora non è giunta nessuna smentita o conferma da parte della diretta interessata. D’altronde, l’ex fidanzata di Massimiliano Allegri ha preferito sempre mantenere la massima privacy sulla sua vita privata senza svelare alcun dettaglio.