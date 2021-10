Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini: spunta il nome della presunta amante

Non si ferma il gossip sulla fine della storia d’amore tra Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini. Dopo la divulgazione della notizia della fine della relazione, l’allenatore e l’attrice sono costantemente al centro del giornali di cronaca rosa. Sembra ormai certa la notizia del tradimento da parte dell’allenatore della Juventus. Nelle scorse ore è spuntato anche l’identikit della donna misteriosa.

Massimiliano Allegri: chi è la donna con cui ha tradito Ambra Angiolini

Pare che la donna misteriosa non sia nuova per il mister della Juventus. I due, infatti, si conoscerebbero da molto tempo e ultimamente questa donna abbia fatto centro nel cuore di Massimiliano fino a tradire la propria compagna.

Ovviamente la notizia non è stata né smentita né confermata dai diretti interessati. Si tratta di indiscrezioni che non fanno altro che alimentare il gossip riguardo la fine della storia d’amore tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Nonostante le tante voci riguardo la fine della storia d’amore, i due cercano di vivere il loro privato nel massimo della riservatezza.