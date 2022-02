Ambra Angiolini nella giornata di ieri ha deciso di condividere con tutti i suoi fan l’intervento chirurgico che le ha cambiato la vita. La famosa attrice infatti, si è sottoposta a un’operazione per correggere un serio problema alla vista.

Non sono stanti mesi facili per Ambra che da un giorno all’altro ha chiuso la sua storia d’amore con Massimiliano Allegri. La ex stella di Non è la Rai dopo l’addio al suo compagno, ha deciso di rimettersi in gioco e di affrontare questo brutto periodo con il sorriso sulle labbra.

A grandissima sorpresa infatti, l’Angiolini è tornata in teatro dove ha finalmente potuto recitare davanti al suo amato pubblico che da sempre la sostiene. All’interno del suo profilo Instagram nei giorni scorsi, l’attrice ha svelato l’intervento chirurgico che le ha dato la possibilità di tornare a vedere bene.

Niente più lenti a contatto e occhiali da vista per la bellissima Ambra che, a suo dire, ha finalmente superato un periodo difficile e complicato sia in merito alla sua salute fisica che mentale.

Ambra Angiolini dopo l’intervento: “Sono tornata a vedere”

Ancora una volta la bellissima attrice ha stupito tutti i suoi fan svelando l’intervento che le ha migliorato la vista e la vita. Sui social infatti, Ambra Angiolini si è fatta vedere insieme al medico che l’ha operata affermando: “Grazie Marco, sono tornata a vedere… in ogni senso”.

Finalmente una meravigliosa notizia per la ex stessa di Non è la Rai che, dopo un periodo difficile sta tornando a sorridere grazie all’amore di tutta la sua famiglia.

Foto via Instagram

Ambra ha così deciso di correggere grazie alla chirurgia refrattiva un piccolo difetto visivo che la costringeva a tenere gli occhiali da vista o le classiche lenti a contatto.

L’Angiolini si è rivolta a Eye Laser in provincia di Genova per affrontare questo delicato intervento che ha portato fin da subito ottimi risultati. L’attrice ha ringraziato il dottore che l’ha presa in cura ma anche tutta l’equipe di oculisti che l’hanno seguita passo passo durante questo lungo cammino.