Ambra Angiolini si reca in ospedale per far visita ad una ragazza: insieme cantano T’appartengo

L'attrice si reca in ospedale per far visita ad una ragazza e insieme cantano il brano T'appartengo

Nel corso delle ultime ore il nome di Ambra Angiolini è tornato ad occupare le pagine dei principali di gossip. L’attrice si è resa infatti protagonista di un gesto che ha commosso tutti e di cui stanno parlando molto i giornali di gossip. Scopriamo insieme che cosa ha fatto Ambra.

Nelle ultime ore Ambra Angiolini si è recata presso l’Ospedale San Raffaele di Milano per far visita ad una mamma tiktoker ricoverata per un tumore. Le due si sono rese protagoniste di un momento davvero commovente che ha intenerito l’intero popolo del web. L’attrice si è messa a disposizione per un vero e proprio tutorial per ballare il brano che l’ha resa celebre, T’appartengo.

Queste sono state le parole che Veronica ha rivolto ad Ambra appena l’ha vista:

Sei pronta? Sì che sei pronta dai, più pronta di così. Questa è medicina.

Prima di cantare insieme il brano ‘T’appartengo’, l’attrice ha detto:

Questa canzone non serve a niente. Ma a questo serve, ok? Fa guarire cose assurde.

Dopo le parole di Ambra, le due donne hanno cantato insieme il brano, rendendosi protagoniste di un momento che sul web si è rivelato un vero e proprio successo. Tra i tanti commenti scritti in seguito alla condivisione del filmato possiamo leggere:

In bocca al lupo Veronica! Una domanda, come mai Ambra così vicino a voi?

Non sono tardate ad arrivare le risposte degli altri followers che hanno così commentato:

O è una loro amica o è l’unica che vedendo i video si è fatta avanti per stare vicino e supportarli.

A riprendere la scena è il marito di Veronica. Stando a quanto emerge dal web, sui profili social dell’uomo è possibile notare alcuni video in cui compaiono non solo Ambra ma anche la figlia Jolanda che gioca insieme al figlio della coppia Nathan il quale ha da poco sconfitto un tumore.