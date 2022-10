Ambra Angiolini, continuano le accuse contro l’attrice: “È ancora in casa nostra”

Nel corso delle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni su Ambra Angiolini. L’attrice è finita ancora una volta al centro del gossip, anche se non per motivi sentimentali. Stando alle parole di Silvia Slitti, il giudice di X-Factor starebbe ancora occupando abusivamente la sua casa. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Ambra Angiolini abita ancora nella casa di Silvia Slitti? In queste ultime ore la vicenda è tornata ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. La moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini è tornata a parlare del fatto che l’attrice stia occupando abusivamente la sua casa.

A far scoppiare nuovamente la scintilla è stata una frase pronunciata dalla stessa Ambra dopo che il Ministro Anna Maria Bernini ha utilizzato la canzone ‘T’appartengo’ per condividere alcune storie Instagram. Ambra ha commentato la scelta della Ministra di utilizzare questo brano con le seguenti parole:

Mi è dispiaciuto non aver messo gli avvocati da piccola per avere dei soldi da quella canzone perché continuano ad usarla tutti ed è interessante. Potevo comprarmi delle case per esempio.

Inutile dire che la frase dell’attrice non è passata inosservata a Silvia Slitti la quale non ha fatto tardare la sua risposta.

In merito alle parole spese da Ambra, la moglie dell’ex calciatore di Giampaolo Pazzini ha dichiarato:

Senza parole. Era meglio, così magari non stava a casa nostra.

E, continuando, la donna ha affermato:

Sì, è ancora a casa nostra. Sì, è una situazione folle. Sì, è la verità. E sì, non ha vergogna.

C’è da dire che Ambra Angiolini non si è mai esposta pubblicamente riguardo questa vicenda tanto delicata. L’attrice ha agito per vie legali e attualmente non sappiamo che direzione prenderà la questione. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno delle novità in merito a questa vicenda che sta facendo molto chiacchierare.