Ambra Lombardo la confessione su Tina Cipollari: “Kikò Nalli l’ama ancora”

Purtroppo, non sempre il “vissero per sempre felici e contenti” è per sempre davvero. Lo sa bene Kikò Nalli, i cui sogno d’amore si sono infranti un’altra volta. L’ex volto noto di UeD, aveva avuto un matrimonio da favola con Tina Cipollari, attuale opinionista del dating show. I due hanno dato al mondo dei bellissimi bambini ma, purtroppo, le cose tra loro ad un certo punto sono precipitate.

Di nuovo single, Kikò aveva deciso di mettersi in gioco partecipando al GF Vip. Tra le mura della casa più spiata degli italiani, Nalli aveva avuto la fortuna di conoscere Ambra Lombardo. Tra loro è scoccata la scintilla e dopo la convivenza forzata, hanno iniziato una storia. Ora che anche questo sogno è svanito, e Ambra e Kikò hanno deciso di separare le loro strade, la donna parla del suo ex con una punta di rammarico e facendo delle rivelazioni sensazionali.

La Lombardo era molto innamorata di Kikò, ma con gli anni una cosa è diventata molto chiara. Ambra Lombardo rivela che un fantasma del passato sembrava ancora molto pesante su Nalli: “Kikò è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”.

La 35enne ha deciso di levarsi questo pesa, confessando le sue impressioni ai microfoni del settimanale Di Più. Il motivo principale della rottura tra Ambra e l’ex protagonista di UeD, è stata soprattutto la distanza. Ma per la Lombardo c’era qualcosa di più. Kikò secondo lei, è ancora legato a Tina Cipollari. Questo avrebbe reso la loro relazione molto più difficile.

Quando ad Ambra, sono state chieste più informazioni, lei ha rivelato: “Bisognerebbe chiederlo a lui. Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi”. Quella che probabilmente concederebbe a Nalli una seconda opportunità, invece, è proprio Ambra, dato che dice: “Kikò è la persona che più di ogni altra ha cercato di capirmi”.