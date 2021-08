Dopo più di dieci anni di monopolio, il regno di uno dei veterani del trono over di UeD sta per tramontare. Ovviamente si parla di Gemma Galgani che, dopo averla fatta da padrone negli studi di Maria De Filippi per lunghissimo tempo, finalmente sembra aver trovato pane per i suoi denti. La dama Torinese sta per essere spodestata e, la notizia, colpisce tutti i suoi sostenitori con un fulmine a ciel sereno.

In effetti, era già diverso tempo che si vociferava di un possibile addio della dama al dating show. Questa voce era stata subito smentita con forza, ma ora pare che ci fosse un fondo di verità. Da settembre, la protagonista assoluta di UeD sarà un’altra dama. Chi ha seguito con attenzione la scorsa edizione, probabilmente, ha già capito a chi ci riferiamo. A rivelare questa scottante indiscrezione è una fonte interna alla produzione del programma.

UeD: le dichiarazioni della Talpa

Questa ‘talpa’ ha voluto fare una dichiarazione molto diretta e senza particolare giri di parole. La fonte, che ha preferito rimanere anonima, si è limitata a rivelare: “Sarà Isabella Ricci la nuova star a settembre”. Queste affermazioni sono state affidate alle pagine di Nuovo TV.

A quanto pare, ci saranno grandi stravolgimenti nel parterre femminile del trono over di UeD. Ma cosa ne sarà della nostra amata dama Torinese? Di certo Gemma non sarà cacciata fuori dal programma. È probabile che alla Galgani si è dedicato ancora del tempo all’interno del dating show, ma risulterà decisamente ridotto rispetto alle edizioni precedenti.

Nella scorsa edizione, la dama Torinese aveva trovato qualche difficoltà ad approcciarsi ai corteggiatori. Era stata lei stessa a rivelare: “È stata una stagione faticosa, anche se non sono mancati i raggi di luce e speranza”. Chissà come prenderà questa notizia Gemma, dato che alla luce dei fatti la prossima stagione potrebbe rivelarsi ancora più complicata della precedente.