Amedeo Goria ha allungato le mani su Ainett Stephens? Il web chiede la squalifica

Amedeo Goria è conosciuto con la nomea di essere un corteggiatore seriale. Sono in tanti a scommettere che il giornalista anche in casa metterà in mostra le sue doti. E a quanto pare ha già iniziato. La sua preda? Ainett Stephens.

I due stanno condividendo in queste prime notti in casa il letto matrimoniale. Amedeo ha confessato che durante la notte avrebbe fatto alcuni grattini sulla mano di Ainett. Francesca Cipriani che dorme di fronte a loro ha chiesto alla ex gatta nera: “Ma la notte allunga le mani? Allunga le mani? Ti allunga le mani?“. La risposta non è stata chiara ma il suo volto lascia intendere di sì.

Ma non è tutto. Perché ci sarebbero dei frame dove Amedeo addirittura allungherebbe le mani sul corpo di Ainett. Il popolo del web si è scatenato e sono in molti a chiedere provvedimenti per le sue gesta. “Squalifica immediata, Ainett è una donna e va rispettata” – si legge si Twitter. E ancora: “C’è anche una frame in cui le toccherebbe il lato b, fuori subito“. Ma c’è anche chi lo difende: “Bisogna vedere se è successo davvero qualcosa, è la parola di lei contro quella di lui. In più lei avrebbe potuto alzarsi e andarsene“.

Su Instagram è arrivata però la replica della presunta fidanzata di Amedeo Goria Vera Miales, che ha attaccato Ainett: “Panterona di Marbella ti stimo per la tua eleganza e la tua gioiosità e so che stai giocando, però vacci piano. Meno furbizia e giù le mani dall’amore mio. Io sono la sola! L’unica! È così difficile crederlo? Quante malelingue, quanta cattiveria! Amedeo ha solo paura! Ma sta imparando ad affrontarla e la supererà. Insieme a me” – ha scritto.

Cosa deciderà il Grande Fratello? Di sicuro la puntata di stasera si preannuncia scoppiettante. A soli 4 giorni dall’ingresso in casa, sono accadute numerose vicende che stasera vanno chiarite.

