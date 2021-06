Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Amedeo Goria sembra aver ritrovato finalmente l’amore. La nuova fidanzata è una modella e influencer. Si tratta di Vera Miales, una ragazza di 31 anni più giovane di lei. Nonostante quest’ultima voglia un figlio, per il giornalista la paternità è un capitolo chiuso.

Nella vita dell’ex marito di Maria Teresa Ruta adesso c’è un’altra donna. La fortunata in questione è Vera Miales, una modella e influencer di 36 anni, dunque 31 anni più giovane di lui. Lo stesso Amedeo Goria si è lasciato andare ad una lunga confidenza sul settimanale “Nuovo” in cui ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla ritrovata serenità sentimentale.

La differenza di età tra Amedeo Goria e la sua nuova fidanzata Vera Miales non rappresenta un ostacolo per la loro storia d’amore. Anzi, tra la coppia sembra esserci una profonda passione. Ad dichiararlo è stato lo stesso giornalista in occasione di un intervista per il settimanale “Nuovo”.

Durante l’intervista, Amedeo Goria ha parlato della grande attrazione che prova nei confronti dell’influencer. Si tratta di dichiarazioni che hanno lasciato il web a bocca aperta. Queste le parole dell’uomo:

Tra noi c’è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l’amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità.

Non è tutto. Stando alle affermazioni di Goria, Vera Miales vorrebbe un figlio da lui. Nonostante il desiderio della modella di costruire una famiglia, il giornalista è stato molto chiaro e coinciso: per lui la paternità è ormai un capitolo chiuso.

Infine, l’ex marito di Maria Teresa Ruta avrebbe anche messo in chiaro alla sua ragazza di non poterle assicurare una storia fedele. Vera Miales continuerà a stare con Goria nonostante queste condizioni? Ecco le parole dell’uomo in merito alla questione:

Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire.